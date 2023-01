A notícia, avançada domingo pela RTP, de que o Governo vai vincular professores aos quadros após três anos a contrato, deixou os sindicatos confusos e muitos docentes acusaram o Governo de contrainformação. É que, atualmente essa regra já está em vigor, desde que os três anos em contratos anuais e completos sejam cumpridos de forma consecutiva.A chamada norma-travão foi criada em 2015 pelo ministro Nuno Crato, após pressão da Comissão Europeia. Inicialmente era preciso cinco anos a contrato, mas foi já com um Governo PS que o tempo necessário foi reduzido para três anos.tentou obter esclarecimentos junto do ME, mas a assessoria limitou-se a afirmar que as propostas serão apresentadas aos sindicatos na quarta e na sexta-feira.