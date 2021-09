Vinho aumenta produção em 10% no Algarve

A produção de vinho na campanha de 2021/2022 deverá registar um aumento de 10% no Algarve, segundo as previsões do Instituto da Vinha e da Vinho (IVV). É ainda esperada uma boa qualidade do produto.De acordo com os dados do IVV, das adegas de região irão sair cerca de 1,4 milhões de litros de vinho. O crescimento de quantidade no Algarve durante a atual campanha é, em termos percentuais, muito superior à do conjunto do continente e ilhas, em que é estimada uma subida de apenas 1%."A precipitação verificada na primavera e as temperaturas amenas favoreceram a floração e o vingamento, contribuindo para o aumento do bago", revela a entidade institucional responsável pelo setor vitivinícola.As boas condições climáticas para a vinha prolongaram-se no verão, com "as temperaturas elevadas" a contribuírem "para uma boa maturação". Assim, a uva apresenta "boa sanidade e qualidade geral".Atualmente, o Algarve conta com mais de quatro dezenas de produtores. A área de vinha tem registado uma evolução positiva. Só este ano, no período entre abril e maio, foram efetuadas 21 candidaturas para novas plantações, totalizado 91,59 hectares.Muitos produtores têm vindo a apostar em castas tradicionais, e a recuperar vinhas velhas.