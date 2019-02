Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinho francês de 30 mil euros terá lançamento mundial no Porto

Diretor da EV Nuno Pires disse que "apenas serão lançadas 240 garrafas no mundo inteiro" do Liber Pater 2015.

12.02.19

O vinho tinto francês Liber Pater 2015, que tem um de "preço de venda ao público de 30 mil euros por garrafa", será apresentado em estreia mundial na edição 2019 da Essência do Vinho, na próxima semana, no Porto.



A informação foi esta terça-feira divulgada pela organização do evento, a empresa Essência do Vinho (EV), segundo a qual o lançamento desse vinho, oriundo de Bordéus, ocorrerá durante uma prova comentada pelo seu enólogo e mentor, Loic Pasquet.



O diretor da EV Nuno Pires disse que "apenas serão lançadas 240 garrafas no mundo inteiro" do Liber Pater 2015, "um vinho único que põe em causa as regras da região francesa e rompe com as castas e até com a forma como as uvas são plantadas numa das mais emblemáticas e tradicionais regiões de vinho do mundo".



Loic Pasquet é um engenheiro de materiais que trabalhou para a Peugeot até 2005 e decidiu ir para Bordéus fazer vinhos a partir de castas autóctones pré-filoxéricas, sustentando que são melhores do que aqueles que se fizeram depois de a praga, que atingiu Portugal na segunda metade do século XIX, ter sido debelada.



O Liber Pater - nome de uma divindade romana do vinho - "é um vinho raro e controverso e o primeiro, desde a filoxera em Bordéus e desde a classificação dos vinhos de Bordéus de 1855, a ser feito a partir de variedades nativas antigas", acrescentou Nuno Pires.



O elevado preço de cada garrafa terá a ver com a excecionalidade de 2015.



A Essência do Vinho 2019 realiza-se entre os dias 21 e 24 de fevereiro, no Palácio da Bolsa, no Porto, e a organização afirma que estarão presentes "três mil vinhos de 400 produtores de todas as regiões vitivinícolas portuguesas" e algumas internacionais.



Os vinhos mais "raros e exclusivos" vão ser apresentados por especialistas em provas comentadas, harmonizações enogastronómicas e outras iniciativas.



Um dos pontos altos do evento será a prova "Top 10 Vinhos Portugueses", na qual um painel internacional constituído por jornalistas, escanções e outros especialistas elegerá os dez melhores vinhos portugueses a partir de um universo de cerca de 60 vinhos finalistas.



A imagem da edição da Essência do Vinho deste ano, a 16.ª, foi desenvolvida por Francisco Laranjo, artista plástico e docente da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto Francisco Laranjo.