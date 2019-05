Vinte dias de calor intenso colocam Portugal sob alerta

Portugal será atingido nas próximas três semanas por calor intenso, que terá um agravamento com a chegada do verão. A explicação reside na "mudança climática"."Os verões serão cada vez mais quentes, o que nos vai afetar a todos muito gravemente", disse aoo presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Jorge Miguel Miranda.A partir de segunda-feira são esperadas temperaturas superiores a 30 graus nas regiões do Alentejo, Ribatejo e Beira Baixa.Temperaturas mais altas serão sentidas nos últimos dias deste mês e nos primeiros de junho. A vaga de calor pode, então, atingir mais seis graus de que o valor normal, podendo chegar aos 40 graus.Associado ao calor está o risco de incêndio. A partir de domingo o risco é elevado ou muito elevado na maior parte do continente, com exceção do Litoral a norte de Setúbal, revela o IPMA.Entretanto, o site norte-americano de meteorologia AccuWeather prevê um verão escaldante para Portugal, com temperaturas máximas de 43 graus em vários dias consecutivos.O presidente do IPMA salienta "que não é invulgar temperaturas de 43 graus" e que "provavelmente vamos bater recordes com temperaturas mais altas."Para enfrentar o calor, a Direção-Geral da Saúde recomenda a ingestão de água ou sumos de fruta mesmo sem ter sede. As refeições devem ser ligeiras.Os recém-nascidos, as crianças, os doentes e os idosos podem não sentir sede, sendo mais vulneráveis.Uma onda de calor ocorre quando no intervalo de pelo menos seis dias consecutivos a temperatura do ar é superior em cinco graus ao valor médio.Deve ser evitada a exposição direta ao sol, em especial entre as 10h00 e as 17h00. Se precisar de sair, use protetor solar.