Vinte mil turistas animam Algarve

O Aeroporto de Faro registou a entrada de 20 mil passageiros no último fim de semana, a grande maioria turistas do Reino Unido. As interrupções letivas naquele país e a procura pela prática de golfe têm contribuído para um aumento substancial de voos diários no final deste mês.“Apesar da grande intempérie no Reino Unido, houve atrasos de voos mas não houve cancelamentos, o que foi importante para manter as expectativas que tínhamos, de cerca de 100 movimentos de voos diários, um sinal de retoma claro”, sublinha ao Correio da Manhã João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.