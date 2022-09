Vinte milhões para abrir cinco mil vagas em creches

O Governo espera abrir mais cinco mil vagas nas creches durante o próximo ano letivo, revelou esta quinta-feira a ministra da Solidariedade, que vai lançar este mês um anúncio de 20 milhões de euros para financiar as obras.

A medida é divulgada no dia em que arranca o programa de gratuitidade das creches, que começa esta quinta-feira nas instituições do setor social e solidário para todas as crianças que nasceram no último ano.

Em janeiro de 2023, acrescentou a ministra em declarações à Lusa, o programa será alargado aos bebés mais novos de instituições privadas que não conseguiram vaga no setor social e solidário.