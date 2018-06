Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinte nadadores-salvadores destacados para vigia quatro praias da Marinha Grande

Concelho foi um dos mais prejudicados com os incêndios de outubro de 2017.

12:08

Vinte nadadores-salvadores vão assegurar a vigilância das praias São Pedro de Moel, Vieira de Leiria, Praia Velha e Pedras Negras, no concelho da Marinha Grande, disse esta quinta-feira a Câmara local.



Segundo fonte do Município da Marinha Grande, "serão colocadas placas informativas nos locais não identificados como águas balneares para alertar os banhistas dos perigos relacionados com zonas de não vigilância" e na praia de Vieira de Leiria os bombeiros voluntários terão uma equipa de prevenção em permanência.



O concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria, foi um dos mais prejudicados com os incêndios de outubro de 2017, que consumiram mais de 80% da Mata Nacional de Leiria. O parque de campismo de Vieira de Leiria foi também afetado pelas chamas, mas estará a funcionar em pleno durante o verão.



"Houve efetivamente algumas partes afetadas, nomeadamente ao nível da entrada e espaços exteriores, que já se encontram totalmente resolvidas".



Por isso, o "parque de campismo de Vieira de Leiria vai estar a funcionar nos moldes habituais, através do contrato de concessão existente e em vigor".



Relativamente aos apoios de praias, não houve infraestruturas afetadas pelos incêndios.



Também a qualidade da água das praias não sofreu alterações. De acordo com os dados disponibilizados pela autarquia, com base na informação da Agência Portuguesa do Ambiente, das quatros praias, apenas o mar da Vieira de Leiria está classificado como qualidade "boa". As outras três obtiveram a qualificação de "excelente".



O Município da Marinha Grande "desencadeou um procedimento de empreitada para manutenção e otimização das estruturas de madeira existentes nas praias e águas balneares", como "passadiços, bancos, mesas de piquenique, em toda a extensão de costa do concelho", informou ainda a autarquia.



Referindo que a limpeza do areal foi efetuada nas praias do concelho e que a época balnear abriu no dia 01 de junho, a Câmara assume os custos com os nadadores-salvadores até 15 de junho, assim como entre 16 e 30 de setembro, período alargado da época balnear. No restante tempo, os salários são assumidos pelos respetivos concessionários.



As praias de Vieira de Leiria e São Pedro de Moel têm o galardão de "praia acessível" e as praias Velha e Pedras Negras receberam a distinção de "qualidade de ouro".



Durante o verão estão previstas várias iniciativas para animar as praias de São Pedro de Moel e da Vieira de Leiria, quer de caráter desportivo, quer musical e recreativo.