Portugal deverá contar, na próxima época balnear, com 20 novas praias. A lista, atualizada anualmente pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e que se encontra em consulta pública, propõe a inclusão de 14 zonas para banhos no continente, quatro nos Açores e duas na Madeira.Entrar na água será permitido em 665 locais, um número recorde.