Vinte profissionais do IPO em Coimbra estão infetados com Covid-19

Um médico, um enfermeiro, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, três assistentes técnicos e 14 assistentes operacionais do IPO de Coimbra estão infetados com Covid-19. Seis doentes também testaram positivo.“São doentes domiciliários que não estão nas instalações do IPO”, avançou fonte da unidade hospitalar. Desde o início da pandemia foram identificados 44 casos de doentes infetados, a maioria estão já curados.