Violência doméstica: há várias formas de pedir ajuda. Saiba quais

"Se é vítima ou conhece quem seja, peça ajuda": a mensagem do Governo vem numa altura em que as vítimas de violência doméstica passam mais tempo com os seus agressores, devido ao Estado de Emergência.São apresentadas várias formas de apresentar queixa ou pedir socorro: Através de umapara o número, porpara o númeroou porpara"Reforçamos a mensagem de que, nesta época de isolamento social, as vítimas de violência doméstica não estão sozinhas. Se é vítima ou conhece quem seja, peça ajuda!", escreveu Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdada.