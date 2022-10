Violência escolar tende a subir após pandemia

O problema da violência escolar “é real, inquietante e tenderá a aumentar na sua frequência e intensidade no período pós-pandemia”, disse esta sexta-feira, em Abrantes, Paulo Sargento, durante a conferência da iniciativa do CM e da CMTV ‘Mais Escola, Melhor Família’, de que é comissário.



A conferência decorreu no auditório do Edifício Pirâmide e contou ainda com a participação de Carlos Anjos, presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, Miguel Faria, psicólogo e Coordenador da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches do Instituto Politécnico da Lusofonia, além do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, da vereadora da Educação, Celeste Simão, da presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Saudade Simões, e de responsáveis da PSP em Abrantes, comissário Daniel Marques e chefe Nelson Amaral.









