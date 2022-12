"As condições meteorológicas adversas não permitem garantir a logística necessária à normal realização do programa, para além de porem em causa a segurança de todos os envolvidos e a própria comunidade que aqui se deslocaria para celebrar o fim do ano", refere autarquia em comunicado.

Depois de Porto, Gaia e Matosinhos, também o município de Viseu cancelou as celebrações de fim de ano devido ao mau tempo.