Viseu encerra piscinas e decreta fim de desconto no tarifário da água

As piscinas municipais de Viseu vão ficar encerradas por tempo indeterminado e o fim do desconto no tarifário da água e saneamento será antecipado devido à situação de seca, anunciou esta segunda-feira a Câmara.

Atendendo às mais recentes recomendações do Governo, com o objetivo de "reforçar o combate à escassez de água que se reflete de forma particular no concelho de Viseu", foram decididas novas medidas.

Em comunicado, a autarquia informou que as piscinas municipais, "que atualmente se encontram encerradas para manutenção, até ao final do mês de agosto, irão encerrar, por tempo indeterminado, já no próximo dia 01 de setembro".