Viseu lança alerta contra a seca

Autarquia quer sensibilizar as populações para o consumo excessivo de água.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:43

Quase cem camiões cisterna abasteceram com água a barragem de Fagilde, que serve os concelhos de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, em 2017. Mas a operação inédita no País pode voltar a repetir-se agora, dois anos depois, por causa da seca que já se faz sentir e que deverá agudizar-se nos próximos meses de calor. "Claro que a contratação de camiões cisterna é uma possibilidade.



O cenário de seca é cada vez mais real e temos de acautelar os próximos meses", avançou ao CM Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, que não escondeu a preocupação. "Estamos a voltar ao mesmo que aconteceu em 2017 e está na altura do Governo atuar. As autarquias já pouco podem fazer", complementou.

Para já, a câmara prepara um plano de contingência que tem como principal objetivo sensibilizar a população viseense para o consumo moderado de água. Mas voltando à barragem de Fagilde, foi construída uma ensecadeira que permite armazenar mais 1,5 milhões de metros cúbicos a mais do que em 2017. Porém, se se confirmar um verão muito seco, a capacidade não será suficiente. "Era urgente que o Estado avançasse com a nova barragem de Fagilde e com o aumento da capacidade", concluiu o edil de Viseu.

Já a região do Alentejo não deverá enfrentar problemas de abastecimento de água às populações. A exceção são as pequenas aldeias do distrito de Beja servidas por furos e que costumam ser abastecidas por autotanques.