Visitas a doentes nos hospitais do distrito de Bragança retomadas esta quinta-feira

As visitas a doentes nos hospitais do distrito de Bragança serão retomadas a partir de quinta-feira, com condicionalismos para prevenir a transmissão do novo coronavírus, informou esta quarta-feira a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

A entidade responsável pelos cuidados de saúde na região anunciou, em comunicado, que "a partir de 24 de dezembro possibilita a realização condicionada de visitas aos doentes nos hospitais de Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros".

"Assim, numa ótica de humanização dos cuidados de saúde e promovendo o bem-estar emocional dos doentes e das suas famílias, cada doente internado poderá receber diariamente uma visita, com a duração máxima de 30 minutos, no período das 14h00 às 18h00", esclarece.

O agendamento das visitas "obedece obrigatoriamente a marcação prévia por telefone, com o secretário de piso do respetivo serviço de internamento", acrescenta.

Devido à pandemia covid-19, as visitas estavam suspensas e agora são retomadas com regras de segurança e prevenção que passam também pela realização ao visitante, à entrada, do rastreio dos sintomas da covid-19, nomeadamente através da avaliação da temperatura e da aplicação de um breve questionário.

Outras regras obrigatórias passam pela higienização das mãos antes e após a visita ao doente, assim como o uso de máscara cirúrgica dentro do hospital.

A ULS recomenda ainda às visitas o uso das escadas em detrimento dos elevadores e vai limitar "o número de objetos pessoais levados para o Hospital, assim como os movimentos dentro das instalações e enfermarias.

As recomendações passam por o visitante "não se sentar nem pousar objetos nas camas dos doentes e outros espaços, não utilizar as casas de banho dos doentes, não levar nada do exterior para o doente internado salvo com autorização expressa do médico, não contactar com outros doentes e ainda não passear pelos corredores ou passar tempo em áreas públicas".

"A Unidade Local de Saúde do Nordeste procura assim proporcionar conforto aos doentes e aos seus familiares, conciliando o seu bem-estar com a contenção da transmissão da infeção pelo novo coronavírus", justifica.

Os três hospitais do distrito de Bragança servem uma população de cerca de 125 mil habitantes de 12 concelhos.

Desde o início da pandemia, em toda a região foram confirmados quase cinco mil casos de infeção pelo novo coronavírus e 77 mortes associadas à covid-19.

O último boletim das autoridades de saúde com o ponto da situação dava conta de menos de 800 casos ativos da doença no distrito de Bragança.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.254 pessoas dos 378.656 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.