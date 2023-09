Visitas à gruta de Benagil proibidas até quarta-feira devido ao mau tempo

Capitania do Porto de Portimão decidiu proibir as visitas à gruta de Benagil, no concelho de Lagoa, até às 08h00 de quarta-feira. A decisão foi tomada depois de ter sido anunciado o agravamento das condições meteorológicas, com vento de sueste até 20 km/hora e ondulação até dois metros.Os acidentes frequentes que se têm registado na gruta de Benagil, o último dos quais no fim-de-semana, quando uma embarcação marítimo turística encalhou naquele local, contribuíram para a decisão, que está a ser bem acolhida tanto por turistas como por profissionais do mar de Benagil.A interdição, que se poderá repetir sempre que as condições meteorológicas o justifiquem, incide não só na gruta de Benagil, mas também nas grutas existentes nas arribas entre as praias de Vale da Lapa e das Fontainhas, no concelho de Lagoa.Entretanto, foi criado um grupo de trabalho para estudar medidas com vista à ordenação das visitas às grutas da zona. A criação de uma taxa está a ser ponderada.