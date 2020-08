Visitas a lares de idosos suspensas temporariamente em Vila do Conde e Póvoa de Varzim

Perante o aumento do número de casos positivos de Covid-19 nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, a autoridade de saúde local decidiu suspender temporariamente as visitas aos lares de idosos nos dois concelhos.Segundo apurou o, a decisão, válida para as próximas duas semanas, foi tomada de forma preventiva e será reavaliada de acordo com a evolução da situação.