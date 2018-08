Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Visitas mais curtas devido a bactéria no Hospital de Penafiel

Bactéria multirresistente obrigou ao isolamento de 26 doentes.

Por José Eduardo Cação | 11:09

Uma bactéria multirresistente obrigou ao isolamento de 26 doentes que estavam internados no Hospital Padre Américo, em Penafiel. A Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC) afeta essencialmente pessoas debilitadas e pode originar graves problemas de saúde, como pneumonia ou meningite. Visitas mais curtas a estes doentes e rastreios são algumas das medidas de prevenção decididas pelo hospital.



A direção da unidade hospitalar garantiu este sábado que não há caso para alarme e que a situação está a ser devidamente controlada. "Foram identificados 26 casos, sendo na sua maioria portadores. Encontram-se todos em isolamento. Só uma minoria é infetada e, nesses, a infeção em si não é grave", garantiu, em comunicado, o conselho de administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, ao qual pertence a unidade de Penafiel.



Segundo o centro hospitalar, "nenhum profissional de saúde do hospital ficou infetado e a população em geral não corre riscos". Os responsáveis garantem ainda que "estão a ser seguidas todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde" para lidar com estes casos.



Provoca febre e tosse e é resistente a antibióticos

Tosse, febre, vómitos e dores na bexiga são alguns dos sintomas desta bactéria. A KPC pode ser transmitida através de contacto direto ou de secreções em ambiente hospitalar. Lavar as mãos é uma forma de prevenção.



PORMENORES

Situação já conhecida

A direção do hospital diz que "a deteção não é recente, mas, dado o número de casos, foi necessário tomar mais medidas". O foco da origem da bactéria é desconhecido.



KPC já matou 11 pessoas

No ano de 2015, 102 utentes do hospital de Gaia foram infetados. Oito acabaram por morrer. Em 2016, no hospital de Coimbra, a KPC matou três doentes.