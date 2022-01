Visitas nos hospitais da Madeira retomadas a partir de terça-feira

As visitas nos hospitais do Funchal voltam a ser permitidas a partir de terça-feira, depois de terem sido suspensas no início do mês devido à evolução da covid-19, anunciou esta segunda-feira o Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram).

"O Sesaram informa que a partir de amanhã, dia 01 de fevereiro de 2022, são retomadas as visitas. É retomado o regime de visitas de acordo com o Plano de Contingência do Sesaram", lê-se numa nota enviada à comunicação social.

O Serviço Regional da Saúde pede "a colaboração e a compreensão dos familiares no sentido de assegurarem a realização de um teste PCR com a periodicidade semanal para realização das mesmas visitas".