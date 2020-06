Visitas nos hospitais por definir devido à pandemia

A permissão de visitas a doentes internados, proibidas devido à Covid-19, será "um processo sequencial", afirmou ontem a diretora-geral da Saúde. Graça Freitas explicou que é necessário "esperar mais uns dias" para avaliar a evolução dos casos na região de Lisboa.Segundo o boletim divulgado ontem, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos, com 93,3% dos 331 casos reportados. No total, Portugal tem 33 592 infetados e 1455 mortes (mais 8 do que na 4ª feira) relacionadas com a Covid-19.Sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, Portugal vai manter a não recomendação do seu uso.