Papa Francisco deixa mensagem com "segredo" aos jovens que vão participar na Jornada Mundial da Juventude

O Papa Francisco deixou esta quinta-feira uma nova mensagem aos jovens peregrinos que vão participar na Jornada Mundial da Juventude. O Sumo Pontífice garante que será um "momento entusiasmante" e deixa um "segredo" aos que se preparam para a JMJ."Olhem para as vossas raízes, procurem estar com os idosos. Muitos de vocês têm avós, visitem os avós (...)", refere o Papa Francisco."Falem um pouco com os avós porque eles dão-vos sabedoria", garante.Recorde-se que o Papa Francisco estará em Portugal de 1 a 6 de agosto para receber milhares de jovens de todo o mundo na Jornada Mundial da Juventude.