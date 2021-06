Vítima do surto de legionella de Vila Franca de Xira, Maria Isabel Martins, 68 anos, confessa que passa dificuldades para comprar os medicamentos. É a única vítima que se constituiu assistente no processo e que recusou a indemnização proposta pelas duas empresas arguidas no processo: Adubos de Portugal e General Electric (atual SUEZ II)."Em média gasto 50 euros por mês com os medicamentos. A minha pensão é de 350 euros ...