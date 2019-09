Vítimas de legionella aceitam oito mil euros de indemnização

As empresas Adubos de Portugal e General Electric, acusadas de serem responsáveis pelo surto de legionella de Vila Franca de Xira, em 2014, chegaram a acordo com 32 das 73 pessoas afetadas.Novos acordos poderão, contudo, dar entrada no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, porque as negociações com as restantes vítimas, iniciadas em maio, ainda não estão fechadas. "As vítimas aceitaram chegar a um acordo a partir de uma indemnização inicial de 8050 euros", avançou ao, Joaquim Ramos, membro da associação de apoio às vítimas.O surto atingiu mais de 400 pessoas, das quais 12 morreram, mas na acusação o Ministério Público explicou que só conseguiu apurar o nexo de causalidade em 73 pessoas, devido à estirpe da bactéria encontrada nas torres de refrigeração. Houve, contudo, mais 53 pessoas, das quais 49 afetadas pelo surto, que pediram para ser assistentes no processo e requereram a abertura de instrução."A estas foi oferecido um acordo com base numa indemnização de três mil euros. Mas nenhuma terá aceitado", disse Joaquim Ramos.Todos os requerimentos de abertura de instrução foram agora rejeitados pela juíza de instrução criminal, exceto os apresentados pelos nove arguidos: Adubos de Portugal, General Electric (empresa que efetua a manutenção do equipamento) e sete quadros das empresas.Os membros da Associação de Apoio às Vítimas do Surto de Legionella de Vila Franca de Xira decidiram "avançar com uma ação popular contra o Estado", revelou esta quarta-feira Joaquim Ramos.A ação visa responsabilizar o Estado por a investigação desenvolvida para apurar a presença da bactéria nas vítimas apresentar falhas. "As lacunas verificadas levaram a que a maior parte dos doentes não fossem associados ao surto", sublinhou.O acordo firmado entre as vítimas de legionella e os arguidos no processo não anula o julgamento, cuja realização aguarda decisão do juiz. Esta é, contudo, uma transação extrajudicial que poderá ter efeitos no processo, na eventualidade de ser decidida uma indemnização cível.crimes são apontados a cada um dos três responsáveis da Adubos de Portugal e aos quatro funcionários da General Electric. Entre outros, estão em causa crimes de infração de regras de construção, danos das instalações, e ofensa à integridade física por negligência.Na acusação deduzida em março de 2017 o Ministério Público diz que o surto foi causado pela "manifesta falta de cuidado" dos arguidos que não cumpriram regras de manutenção.