Vítimas do “Imposto do Tinder” continuam com dívidas e já há forma de ajudar

A Netflix estreou em fevereiro o documentário "O Imposto do Tinder" que conta a história de Simon Leviev, um homem vigarista que se passava por milionário para burlar mulheres através da rede social Tinder.

Desde a sua estreia no canal de streaming, este caso tem ganho cada vez mais audiências devido às grandes proporções que tomou, ocupando agora o terceiro lugar no top 10 do catálogo português.

A norueguesa Cecilie Fjellhøy, a sueca Pernilla Sjoholm e a holandesa Ayleen Koeleman são as principais vítimas deste esquema, que nunca viram o caso chegar a tribunal.

Sendo que os crimes ainda não foram provados pela justiça, os bancos não perdoaram os empréstimos e os créditos que estas mulheres fizeram para ajudar Simon Leviev, que dizia precisar de dinheiro rápido para pagar as contas e escapar aos supostos inimigos.

As três mulheres resolveram criar uma campanha de angariação de dinheiro para todas as pessoas que as queiram ajudar a pagar as suas dívidas. Até ao momento presente já foram doados cerca de 192 mil euros.

"Sabemos que existem milhares de outras causas às quais vale a pena doar dinheiro, e ficamos eternamente gratas por escolherem contribuir para esta", referem as vítimas na página de crowdfunding.