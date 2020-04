Vítimas mortais por coronavírus em Portugal perto de 20 por dia

A descida do planalto é lenta, mas consolidada. Os números divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, um mês após a doença ter atingido o pico em Portugal, revelam um número de vítimas mortais próximo das 20, seguindo a tendência dos últimos dias, sendo de esperar que nos próximos dias caiam abaixo dessa fasquia.

Há, pois, esperança que o País entre no mês de maio com a situação controlada, o que permitirá a saída do estado de emergência e um regresso à normalidade possível.

A abertura prevista de lojas e serviços, bem como das creches, ainda que com regras apertadas, são disso exemplo, ainda que, como sublinham os responsáveis da saúde, é preciso manter a guarda, tanto mais que não está excluída uma segunda vaga de Covid-19, sem que exista ainda uma vacina ou medicamentos de combate direto aos efeitos do vírus.

Se o número de mortos, esmagadoramente acima dos 70 anos, dá sinais claros de cedência, o número de infetados permanece elevado. Esta quarta-feira registaram-se mais 603 novos casos, um aumento da ordem dos 3% relativamente a terça-feira. Uma boa notícia encontramo-la na tabela dos recuperados, que já ultrapassa os 1100.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, há neste momento 21 982 casos de Covid-19 confirmados no País, sendo que estão em vigilância por parte das autoridades sanitárias mais de 30 mil pessoas.

A aguardar resultados laboratoriais estão 3219 pessoas.



Praias vão ter lotação máxima

As praias vão ter lotação máxima de banhistas durante a época balnear, na sequência da pandemia, que vai ser calculada em função da "capacidade de carga" de cada praia, informou a coordenadora do Programa Bandeira Azul.



Região da Madeira é a única sem vítimas mortais

A Região Autónoma da Madeira é a única região de Portugal sem mortos por Covid-19. Regista, no entanto, 85 casos confirmados. A Região Autónoma dos Açores soma já 6 vítimas mortais e 109 pessoas infetadas.