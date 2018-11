Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas na organização da "cimeira da pedofilia"

Papa Francisco nomeou comissão organizadora do encontro. Além de cardeais há também “algumas vítimas de abusos”.

Por Secundino Cunha | 09:53

O Papa Francisco nomeou esta sexta-feira a comissão organizadora da reunião inédita sobre abusos sexuais por parte de elementos da Igreja, que vai decorrer no Vaticano de 21 a 24 de fevereiro de 2019 e que, surpreendentemente, integra vítimas de abusos.



O encontro, cujo tema é ‘A proteção dos menores na Igreja’, vai ser organizado por dois cardeais, o americano Blase Cupich e o indiano Oswald Gracias, com a ajuda do arcebispo de Malta, Charles Scicluna, o padre Hans Zollner, presidente do Centro para a Proteção de Menores da Universidade Pontifícia Gregoriana, duas leigas e, diz o porta-voz do Vaticano, "algumas vítimas de abusos".



Aquela que já é conhecida como a "cimeira da pedofilia" vai contar com a participação ativa do Papa e com a presença dos presidentes das conferências episcopais, os chefes das igrejas orientais, os superiores da Secretaria de Estado, os prefeitos de várias congregações e dicastérios da Cúria e representantes dos institutos religiosos, num total de mais de 300 leigos, padres, bispos e cardeais.



O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Greg Burle, fala numa cimeira "sem precedentes" que mostra a "prioridade" dada pelo Papa a este tema, "que tem um impacto devastador nas vítimas". No encontro vai participar D. Manuel Clemente, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.