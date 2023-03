Há 26 crianças que vivem nas cadeias junto das mães, presas nos estabelecimentos prisionais de Tires (Cascais) e de Santa Cruz do Bispo (Matosinhos). Este é um número praticamente idêntico aos 27 menores que no ano passado residiam nas referidas cadeias com as progenitoras, que na maior parte cumprem penas por furto ou tráfico de droga.









