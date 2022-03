"Vivemos um momento de excelência nas relações dos nossos países": Marcelo Rebelo de Sousa em visita a Moçambique

Em declarações aos jornalistas em Maputo, Angola, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou que vai visitar os dois dominios de formação militar portuguesa onde estão a ser formadas tropas que vão ser enviadas para a Ucrânia, em colaboraçao com a União Europeia, e "é importante que esse treino seja acompanhado".



De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, "estes são tempos internacionais dificeis, mas são estes tempos que permitem demostrar a amizade, solidariedade e fraternidade entre paises como os nossos". Depois de dois anos de pandemia, "não se tinha imaginado que, durante uma pandemia, nos podíamos deparar com uma guerra", acrescentou o presidente.





"É importante, pelo povo ucraniano que sofre, mas também para os efeitos económicos e sociais", realçou Marcelo Rebelo de Sousa, salientando que Portugal também está "a disponibilizar solidariedade a Moçambique", que sofreu um ciclone este mês."Vivemos um momento de excelência nas relações dos nossos países", frisou o presidente.