"Vivemos um terror sem apoio nenhum": suspeita de coronavírus em Felgueiras mostra fragilidades

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O caso suspeito de coronavírus em Felgueiras revelou-se negativo, mas deixou a nu as fragilidades existentes a nível de respostas para este surto. O dono da empresa de calçado onde o caso foi detetado queixa-se de total falta de apoio por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS) em todo o caso."Até agora ninguém falou comigo ou com os trabalhadores que estiveram em contacto direto com o senhor. É lamentável, porque vivemos um terror sem apoio nenhum, sem qualquer ajuda. Nunca tivemos aqui ... < br />