Vizinhas juntam-se para ajudar Bombeiros Voluntários de Baião

Os Bombeiros Voluntários de Baião estão a oferecer máscaras em troca de bens alimentares. A ideia partiu de cinco vizinhas e o objetivo é confecionar os almoços e os jantares para os bombeiros que estão em permanência no quartel. "Os bombeiros também estão a passar por dificuldades e como lhes faço as refeições lembrei-me disto", disse Sónia Monteiro.

A iniciativa começou no domingo e ontem já tinham sido dadas mais de 100 máscaras, costuradas pelas vizinhas. "As máscaras são laváveis. É necessário colocar um lenço de papel ou um filtro", explicou. Com o número de alimentos a aumentar, o objetivo é doar alguns a instituições do concelho que necessitem. O contacto telefónico para quem quiser uma máscara e ajudar está no Facebook dos bombeiros.