Vodafone e FPF doam viatura de combate aos bombeiros de Figueiró dos Vinhos

Veículo custou 178 mil euros.

Por Lusa | 14:53

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Vodafone Portugal entregaram esta sexta-feira um veículo florestal de combate a incêndios aos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, um dos concelhos mais afetados pelos fogos de junho de 2017.



A doação do veículo àquela corporação do distrito de Leiria, que custou 178 mil euros, resulta do compromisso solidário assumido pela FPF e Vodafone no jogo da Supertaça Cândido de Oliveira da época passada, entre o Benfica e Vitória de Guimarães, que terminou com a vitória da equipa lisboeta.



"Não podíamos ficar alheios aos trágicos acontecimentos do ano passado", disse Fernando Gomes, presidente da FPF, salientando que o organismo tem demonstrado ser "muito mais do que uma federação desportiva".



O dirigente destacou ainda outras ações solidárias realizadas pela federação, entre elas a recuperação de 12 casas consumidas pelas chamas nos incêndios de junho e outubro, que assolaram a região Centro.



Segundo Fernando Gomes, metade das casas já foram reconstruídas e entregues aos seus proprietários e as restantes deverão ser entregues no final das férias de verão.



Trata-se de um investimento total de 720 mil euros, conseguido através da angariação de meios durante a realização de jogos amigáveis da seleção nacional de futebol disputados em novembro de 2017.



Outras iniciativas de responsabilidade social da FPF para os concelhos afetados pelos incêndios de junho e outubro passa pela atribuição de 23 bolsas de estudo para jovens que vão ingressar no ensino secundário.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, Paulo Renato, explicou que a nova viatura florestal de combate a incêndios vem substituir um veículo com 42 anos, que já não oferecia condições de operacionalidade nem de segurança para os tripulantes.



"Esta viatura vem permitir um trabalho com mais rapidez e mais seguro, sendo uma mais-valia para o corpo de bombeiros", sublinhou o comandante, que aguarda ainda a chegada durante o verão de dois novos veículos de combate a incêndios florestais.