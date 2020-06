Volta ‘Pela Estrada Nacional 2 rumo a Tóquio’ tem final solidário

Com a chegada prevista para domingo à cidade de Faro, as ciclistas Maria Martins e Raquel Queirós estão a percorrer 715,9 quilómetros, numa iniciativa designada ‘Pela Estrada Nacional 2 rumo a Tóquio’, inserida numa campanha promovida pela Federação Portuguesa de Ciclismo.A ‘volta’ terá um final solidário, já que serão entregues seis bicicletas ao Refúgio Aboim Ascensão. "Queremos ensinar as crianças a pedalar e despertar o gosto pelo ciclismo. Esta é uma instituição importante no acolhimento de crianças em Faro, daí a nossa escolha" disse ao Correio da Manhã a Federação Portuguesa de Ciclismo.As duas atletas, de 20 anos, iniciaram a rota na quarta-feira, ao km zero da EN2, em Chaves, e irão fazer o trajeto até à capital algarvia em cinco dias. Todas as etapas têm início às 10h00: hoje o percurso irá ligar Góis a Ponte de Sor, num total de 148,5 quilómetros.Maria Martins é praticante de ciclismo de pista. Conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio do próximo ano. Raquel Queirós é ciclista de BTT e conta com vários títulos nacionais na modalidade.A Federação Portuguesa de Ciclismo lançou este mês a campanha ‘Pedalar é vital, inspira Portugal’, que pretende estimular o crescimento do uso da bicicleta, seja em contexto de competição, lazer ou turismo e ainda como meio de transporte. As atletas querem inspirar outros jovens com o seu exemplo.