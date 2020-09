Voltam reuniões do Infarmed com difusão em direto

Está marcada para segunda-feira, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a retoma das reuniões entre peritos, políticos e parceiros sociais sobre a evolução da Covid-19 em Portugal. A confirmação foi feita esta sexta-feira pela secretária de Estado Adjunta e da Saúde Jamila Madeira na habitual conferência de imprensa sobre a pandemia.









Entre os dias 24 de março e 8 de julho, os encontros decorreram à porta fechada, na sede do Infarmed, mas agora vão ser públicos e transmitidos em direto através das redes sociais do Governo. Fonte do Executivo garantiu à Lusa que a sessão de segunda-feira “será importante” para acertar as medidas a adotar a partir do dia 15, data em que arranca o ano letivo e o País entra, de forma preventiva, em estado de contingência.

A secretária de Estado e Adjunta da Saúde afirmou esta sexta-feira que Portugal só vai implementar a utilização de eventuais novos testes rápidos à Covid-19 depois de a sua segurança e eficácia ser validada. Jamila Madeira destacou ainda que já meio milhão de pessoas descarregaram a aplicação ‘Stayaway Covid’, que permite rastrear contactos de infeção.

Mais 4 mortos por Covid-19 em 24 horas



Portugal registou mais 4 mortes por Covid-19, no espaço de 24 horas, o valor mais alto desde o dia 27 de agosto, quando morreram 6 pessoas. Dados desta sexta-feira revelam 406 novos casos, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreu a totalidade dos óbitos esta sexta-feira. A vacina da gripe surge como solução para evitar um maior número de doentes nas Urgências hospitalares. Este ano, o Governo antecipa a vacinação, com a chegada próxima de cem mil doses, notou a secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira.