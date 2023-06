Portugal continental tinha, no fim de maio, 36% do território em seca severa ou extrema. Nesse mês, o volume de água armazenado desceu em 10 bacias hidrográficas e subiu em duas comparativamente a abril.Os dados são do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos e dão conta de que a bacia do Barlavento algarvio, com 12,7%, é a que continua com menos quantidade de água armazenada. Seguem-se as bacias do Mira (34,9%) e Arade (37,1%). Já as bacias do Lima (85,4%), Mondego (84,4%), Tejo (84,2%), Ave (82,3%), Cávado (81,6%), Douro (81,5%), Guadiana (78,5%), Oeste (73,2%) e Sado (56,7%) são as que têm os níveis mais elevados.