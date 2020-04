Voluntários da Cáritas em Coimbra fazem máscaras para ajudar famílias carenciadas

As máscaras em algodão feitas por voluntários da Cáritas de Coimbra, está a garantir a compra de alimentos frescos, que são distribuídos por famílias carenciadas.A produção das máscaras é feita no Centro Comunitário de Inserção Social. Face às restrições, só duas pessoas podem estar na sala de costura. "O trabalho dos voluntários é feito em casa por comerciantes da Baixa, e é importantíssimo, porque se corta os tecidos e elásticos à medida", conta a animadora Helena Palrinhas, que por estes dias tem sido costureira.Cristina Melo, responsável do Centro, refere a importância da iniciativa, dado que "no último mês alargámos o apoio a mais de cem pessoas em dificuldades". Por dia são feitas 300 máscaras.O telefone não pára com novas encomendas.

