Voluntários em Portugal aumentam mais de quatro vezes em 2020

Os voluntários inscritos nas plataformas geridas pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) quadruplicaram durante o ano 2020, com quase 5.500 pessoas atualmente inscritas, informou este sábado o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Em 2020, e em plena pandemia por covid-19, a sociedade civil mostrou estar presente num momento em que a mobilização de voluntários era e é determinante. Este aumento mostra a importância crescente do voluntariado como forma de participação ativa no modelo social. Os portugueses são solidários e estão empenhados em ajudar quem mais precisa", afirma a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, num comunicado divulgado no Dia Internacional dos Voluntários, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 1985.

Os dados avançados este sábado pelo executivo apontam a existência, à data de hoje, de 5.486 pessoas inscritas em plataformas de voluntariado, um crescimento de mais de 300% face a dezembro de 2019.

Deste total de voluntários, 30% estão entre os 25-34 anos, seguindo-se a classe dos 35-44 anos (22%), sendo que 25% disponibilizaram-se para apoio a doentes com covid-19.

É no distrito de Lisboa que se concentra o maior número de voluntários (36,6%), seguido do Porto (19,7%) e de Setúbal (8,2%), e as atividades mais procuradas são a distribuição de refeições ao domicílio (31%), o apoio à gestão (13%) e a ação direta (10%).

Os dados disponíveis evidenciam ainda que o horário para o qual se regista maior disponibilidade dos voluntários é o de sete dias por semana (14,7%), seguindo-se o de dois dias por semana (12,4%) e o de três dias por semana (11,6%).

De acordo com o Governo, continuam abertas em www.cuidadetodos.com as inscrições ao abrigo da campanha "Cuida de Todos", lançada pelo executivo em abril "para incentivar o voluntariado em lares e instituições de apoio a idosos".

Segundo refere, está também disponível a Plataforma Portugal Voluntário (www.portugalvoluntario.pt), que visa "facilitar o encontro entre quem quer desenvolver ações de voluntariado e as organizações que as promovem", tendo ainda a CASES desenvolvido uma página específica dedicada ao voluntariado para dar resposta aos desafios colocados pela pandemia (www.cases.pt/voluntariado/covid-19/).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.519.213 mortos resultantes de mais de 65,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.803 pessoas dos 312.553 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.