Voluntários entregam bens básicos nas casas de Pombal

A população de risco da freguesia das Meirinhas, Pombal, pode permanecer em casa para se protegerem do novo coronavírus, recorrendo a um novo serviço da Junta que garante a entrega dos bens essenciais.O projeto ‘Não saia de casa, nós vamos por si’ conta com a participação de voluntários, que este domingo receberam kits de proteção, com álcool, máscaras e luvas, e andaram de porta em porta a informar os 160 habitantes com mais de 60 anos ou com doença crónica do novo serviço.Na abordagem, ficavam a dois metros de distância, seguindo indicações da Direção-Geral da Saúde. "O objetivo é continuar a ter zero infetados", disse aoManuel Lopes, presidente da junta de freguesia, adiantando que a entrega de bens começa amanhã.