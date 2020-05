Voluntários produzem máscaras e toucas em Castelo Branco

Em Tinalhas, Castelo Branco, um grupo de 15 voluntárias está a produzir vestuário de proteção para oferecer a quem está na linha da frente do combate ao surto de Covid-19.Trata-se de um conjunto de profissionais de várias áreas que, desde o início do estado de emergência, ficaram em layoff ou com horários reduzidos e que aproveitam o tempo livre para contribuir para o "esforço de guerra" contra a pandemia."Somos operárias fabris, cabeleireiras, dentistas e psicólogas, mas nenhuma era costureira profissional. Em pouco mais de um mês já produzimos seis mil peças: máscaras, toucas, perneiras e cogulas", diz Sofia Semião, uma das mentoras do projeto, que surgiu após um desafio lançado nas redes sociais por José Carlos Dé, presidente Junta de Tinalhas.