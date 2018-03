Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voos cancelados na Madeira devido ao mau tempo

Aviões não estão a aterrar nem a descolar do aeroporto.

12:39

Dezenas de voos foram cancelados este sábado de manhã no Aeroporto da Madeira devido ao mau tempo que se faz sentir no arquipélago. Os ventos fortes estão a impedir que os aviões aterrem ou levantem voo devido à falta de condições de segurança.



Segundo avança a TVI, 15 aviões não poderam aterrar na ilha. Dois voos da TAP, um proveniente do Porto e outro de Lisboa tiveram que regressar ao ponto de partida.