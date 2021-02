Voos de Portugal com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido mantêm-se suspensos até 16 de março

O Governo anunciou este sábado que "se mantêm suspensos todos os voos, comerciais ou privados, dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido" até 16 de março.Segundo o comunicado "apenas são permitidos os voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional". Os cidadãos que pretendam viajar, por estas razões, têm que apresentar teste negativo à Covid-19, realizado nas 72 horas anteriores ao voo, assim como, cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias.Está autorizado o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental dos voos, de e para os países que integram a União Europeia e dos países associados ao Espaço Schengen; de e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao Espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais; de apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou com residência legal em território nacional.