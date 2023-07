“Vou até ao fim do Mundo pela Bianca”: Dono quer cadela de volta mas homem que a encontrou não a devolve

Bianca, uma cadela sem raça definida, desapareceu no dia 6 de maio junto a uma fábrica em Loures, onde o dono trabalha. “Eu trazia a Bianca de manhã e ao final do dia levava-a para casa, assim não estava fechada o dia todo num apartamento. "Toda a gente a tratava bem”, afirma Joaquim Resina. Dias depois do desaparecimento, o dono viu um anúncio na Internet em que aparecia a Bianca. Entrou em contacto com a pessoa que a encontrou, mas sem sucesso. “Pôs um anúncio a dizer que o animal estava mal estimado, com pulgas. Eu identifiquei-me, dei o meu número de telemóvel, mas o senhor nunca respondeu. A Bianca faz-me falta, gosto muito dela”, diz.









A cadela tinha tido crias há pouco tempo. Joaquim Resina ainda tem um cachorro de cinco meses e está disposto a dar o cão em troca de Bianca. “Eu vou até ao fim do Mundo pelo animal. Não guardo rancor, ele traz a cadela, eu dou-lhe o cão e ficamos em paz”, afirma. Já passaram quase dois meses, e o dono apresentou queixa na polícia, mas nada foi feito.

O CM tentou contactar o homem que colocou o anúncio, mas não obteve resposta.