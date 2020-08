"Vou lutar até ao fim pela ‘Mila’, mas também pelas outras pessoas que ali morreram. Eu não tenho medo. Parece que há muita gente com medo de falar, mas eu não tenho. Vou até ao fim e até onde for preciso”, garante Adrian Istratuc, marido de Ludmila - vítima mortal do surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz.