Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vai deixar de participar nas reuniões do Infarmed. Carmo Gomes justificou a saída por motivos profissionais e frisou que está disponível para ir a estes encontros se necessário. Nessas reuniões, “ele foi sempre uma voz incómoda, pela sua independência”, disse ao CM um participante das reuniões.





Carmo Gomes negou que a sua saída esteja relacionada com o seu desacordo em relação à estratégia do Governo. O epidemiologista defendeu o fecho das escolas antes de estas terem sido encerradas. Carmo Gomes considerou não ser possível acumular as reuniões do Infarmed com a Comissão Técnica de Vacinação e as aulas na Faculdade. “Vou continuar a apoiar as reuniões do Infarmed, poderei estar presente para esclarecer dúvidas”, disse.