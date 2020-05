"Zé povinho é complicado": Caos na 'corrida' aos centros comerciais que reabriram na Madeira

Esta segunda-feira, a Região Autónoma da Madeira retomou grande parte da atividade nos setores da prestação de serviços e comércio.

Os centros comerciais tiveram autorização de reabertura apesar de terem de cumprir regras apertadas orientadas pelo Governo Regional.





"E a saga continua a caminho do shopping,

as saudades eram muitas!!!! O Zé povinho é complicado!!!", lê-se na descrição de uma fotografia partilhada por um cibernauta.

O Fórum Madeira, assim como o MadeiraShopping reabriram ao público e usaram as redes sociais para apelar ao civismo, dando a conhecer as novas medidas de higiene no combate à covid-19.No entanto, fotografias partilhadas no Facebook nesse dia, mostram que alegadamente não foram cumpridas as medidas estabelecidas. As imagens mostram as estrada de acesso ao centro comercial com vários metros de filas e os corredores no interior do Shopping com um aglomerado de pessoas que não cumpriam o distanciamento social, apesar de alguns estarem a utilizar máscara.