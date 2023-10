Zero acusa Governo de ameaçar metas ambientais ao promover transporte rodoviário

A associação ambientalista Zero acusou este domingo o Governo de pôr em risco o cumprimento das metas de redução de emissões com medidas recentes que incentivam o transporte rodoviário, defendendo uma mudança urgente de políticas em "plena emergência climática".

Em comunicado, a Zero critica as medidas anunciadas recentemente pelo Governo e outros agentes com responsabilidades no setor do transporte rodoviário prevendo descontos em autoestradas, o alargamento de vias rodoviárias congestionadas e a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e da taxa de carbono aplicável aos combustíveis rodoviários, em detrimento do investimento no transporte público.

"Estas medidas, além de ameaçarem o cumprimento das metas de redução de emissões do setor dos transportes previstas no Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC 2030) e na nova Diretiva Europeia para as Energias Renováveis (REDIII), mantêm a economia e a sociedade portuguesas reféns dos combustíveis fósseis e sujeitas a riscos inflacionários futuros cujo controlo continuará fora do seu alcance", sustenta.