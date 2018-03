Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zonas de caça municipal com 15% de área ardida

Caçadores estão impedidos de caçar em vastas áreas devido a incêndios.

Por João Saramago | 03:45

As zonas de caça municipal foram as mais atingidas pelos fogos de 2017.



De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, cerca de 15% das zonas municipais foram consumidas pelos incêndios. As menos atingidas foram as zonas turísticas.



Para o presidente da Federação Portuguesa de Caça, Jacinto Amaro, este valor é justificado pelo facto de "os incêndios terem ocorrido sobretudo na região Centro, onde os pequenos proprietários se associaram em zonas municipais".



Para José Batista, do Movimento Caçadores Mais Caça, "é fundamental saber como está a recuperação das espécies nas áreas ardidas".