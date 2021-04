Zoo de Lagos prepara reabertura no desconfinamento

Há dois meses e meio que está de portas fechadas e sem receitas. Mas todos os dias mais de 1200 animais do Zoo de Lagos precisam de ser alimentados. “Gastamos cerca de 30 mil euros por mês em alimentação, pelo que o dinheiro acaba por desaparecer”, explica Agostinho Costa, responsável pelos tratadores do parque. A expectativa é que a reabertura das portas possa ajudar a equilibrar as contas.









“Espero que isso aconteça na próxima semana. Mesmo que numa fase inicial haja poucos visitantes, é sempre alguma receita que irá entrar”, realça Agostinho Costa.

Situado próximo da povoação de Barão de São João, no interior do concelho de Lagos, este parque zoológico começou a ser construído nos finais de 1997, tendo sido inaugurado a 16 de novembro de 2000. Conta atualmente com mais de 150 espécies provenientes dos cinco continentes, incluindo aves, mamíferos, répteis, peixes e anfíbios.