Zoomarine reabre esta quarta-feira com limites

O parque oceanográfico Zoomarine Algarve, em Albufeira, reabre hoje ao público, com lotação máxima e obrigatoriedade de marcação prévia da visita, após um encerramento de quase três meses na sequência da pandemia de Covid-19.Em comunicado, fonte do parque adianta que as novas normas de acesso incluem a obrigatoriedade da compra antecipada de ingressos e check-in online prévio, para garantir que não é ultrapassada a lotação máxima imposta de 3000 pessoas.O parque tem uma área de cerca de 26 hectares, a maior parte dos quais são ao ar livre.