Zumba solidária em Sintra para angariar dinheiro para doente com cancro

Um evento solidário de zumba decorreu este domingo em Montelavar, Sintra, para ajudar Anabela Barreto que luta pela quarta vez contra um cancro.O tratamento que pode dar qualidade de vida a Anabela custa cerca de 40 mil euros e tem de ser realizado em Duderstadt, na Alemanha.A 'Zumba Solidária' aconteceu no campo de futebol da vila de Montelavar onde se juntaram dezenas de pessoas para ajudar. Todo o dinheiro do evento reverteu para a viagem.Anabela esteve presente e vestia uma camisola onde se podia ler: "Eu quero viver". Também na entrada para o recinto estava um cartaz de boas vindas que se fazia acompanhar da frase:"Obrigada pelo teu contributo. O mundo devia ter mais corações como o teu".A primeira vez que Anabela lutou contra um cancro foi há 10 anos. Uma luta constante que tem contado com o apoio da família, amigos e por todos os que não ficam indiferentes à sua história.Anabela tem uma página de Facebook onde explica todos os tratamentos e tudo o que precisa para conseguir fazer o tratamento na Alemanha.