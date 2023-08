100 mil euros vão ser atribuídos a PME da área do turismo para apoiar transformação digital

As pequenas e médias empresas (PME) portuguesas da área do turismo podem candidatar-se a receber 100 mil euros para introduzirem inovações digitais na sua atividade, em domínios como a internet das coisas (IoT), a inteligência artificial, drones, comunicação 5G, realidade virtual e realidade estendida.



Os fundos provêm do projeto europeu RESSETING, lançado por um consórcio que envolve a participação de universidades, de centros de investigação e de empresas de vários países europeus, com o propósito de estimular a inovação empresarial e aumentar a sustentabilidade do setor.





Pedro Sebastião, presidente do Audax, o centro de inovação do Iscte, explica a importância da transformação digital das PME. "Queremos apoiar empresas turísticas para que estas melhorem as experiências dos turistas e aperfeiçoem os canais de comunicação das suas plataformas com recurso a ferramentas inovadoras, baseadas na inteligência artificial, em drones e na realidade virtual", afirma.



"A realidade aumentada é cada vez mais utilizada, permitindo que hotéis melhorem os ambientes físicos que os seus clientes querem visitar, tais como os pontos turísticos locais e os próprios quartos de hotel", continua Pedro Sebastião.



“As marcas sustentáveis têm uma consideração sete vezes superior às restantes” Leia também



Este centro de inovação atua nas áreas da capacitação do empreendedor, da incubação de negócios e startups e do desenvolvimento local.